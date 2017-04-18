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СК не счел лечение в Англии экс-губернатора Юревича уважительной причиной неявки на допрос

Происшествия
18 апреля, 11:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
10 апреля бывший глава Челябинской области не явился на допрос в Екатеринбург из-за лечения от онкологического заболевания в Лондоне
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© Илья Бархатов/telefakt.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обжалует постановление следствия, в котором утверждается, что медицинские заключения о состоянии здоровья Юревича не являются уважительной причиной его отсутствия в Екатеринбурге, сообщил ТАСС адвокат экс-губернатора Челябинской области Игорь Трунов. Ранее стало известно, что 10 апреля Юревич не явился на допрос в Екатеринбург из-за лечения от онкологического заболевания в Лондоне.

"Следователь прислал постановление о том, что полученные в английском госпитале медицинские заключения не являются уважительной причиной отсутствия Михаила Юревича в Екатеринбурге, и просит согласовать дату прибытия. Мы будем обжаловать данное постановление в Ленинском суде Екатеринбурга, так как следователь не является медиком, экспертом и не может оспаривать медицинские документы, поэтому его поведение достаточно странно", - сказал он.

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Экс-губернатор Челябинской области стал обвиняемым по делу о взятке на 26 млн руб.

Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Как сообщал Трунов, следствие инкриминирует Юревичу получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

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