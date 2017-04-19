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Ространснадзор создал комиссию по расследованию причин крушения сухогруза в Черном море

Происшествия
19 апреля, 15:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, апреля. /ТАСС
В состав комиссии включены сотрудники ведомства, капитан морского порта Новороссийск и представитель представитель Российского морского регистра судоходства
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КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия по расследованию и установлению причин крушения сухогруза в Черном море создана в Ространснадзоре, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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"Решением руководителя Ространснадзора создана комиссия по расследованию аварии и установлению ее причин. В состав комиссии включены сотрудники управления государственного морского и речного надзора центрального аппарата Ространснадзора, сотрудники Южного управления государственного морского и речного надзора, капитан морского порта Новороссийск, представитель Российского морского регистра судоходства", - говорится в сообщении.

Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск.

На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, находится на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения, ему оказана первая доврачебная помощь.

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