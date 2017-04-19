Источник: третий погибший при крушении сухогруза в Черном море был в гидрокостюме

Чемпион мира Жилберто Силва пообещал к Кубку конфедераций выучить состав сборной РоссииСпорт 19 апреля, 18:55
ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро ПетербургаПроисшествия 19 апреля, 18:37
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе кабминаПолитика 19 апреля, 18:36
Сорокин: отставание строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре будет скоро ликвидированоСпорт 19 апреля, 18:19
ТАСС расскажет о событиях КЭФ-2017 в режиме реального времениНовости агентства 19 апреля, 18:15
Глушаков: все команды настраиваются на "Спартак" как на последний бойСпорт 19 апреля, 18:10
СМИ: ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдумаМеждународная панорама 19 апреля, 18:10
Мэр Нью-Йорка призвал искать связи с Россией в налоговой декларации ТрампаМеждународная панорама 19 апреля, 18:09
Эксперт: российский мониторинг питьевой воды контролирует не все вредные веществаСоциальная ответственность 19 апреля, 18:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Третий погибший, поднятый на поверхность после крушения сухогруза в Черном море, был одет в гидрокостюм. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативном штабе.
"Тело третьего погибшего было в гидрокостюме", - сказал собеседник агентства, отметив, что шлюпка и плот были обнаружены уже пустыми.
Ранее представитель Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил о поднятии на поверхность тела третьего погибшего, отметив, что поисково-спасательная операция продолжается. На данный момент остается неизвестной судьба 8 человек.
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря, сигнал о ЧП от капитана сухогруза поступил около 04:00 мск. На данный момент спасен один человек, найдены тела трех членов экипажа.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".