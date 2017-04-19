Два пустых гидрокостюма обнаружены на месте крушения судна в Черном море

КРАСНОДАР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Два пустых гидрокостюма были обнаружены спасателями в районе крушения сухогруза в Керченском проливе. Об этом сообщил ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск) Алексей Кухоль.

"Три тела (были подняты - прим. ТАСС) и два пустых гидрокостюма. Один пострадавший с утра как был, так и есть", - сказал Кухоль.

По его словам, состояние пострадавшего не вызывает опасений. "Нормальное состояние у него, удовлетворительное", - отметил начальник МСКЦ.

Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - 9 граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Как сообщалось, днем было поднято тело третьего погибшего при крушении. На данный момент остается неизвестной судьба 8 человек, один человек спасен - гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.