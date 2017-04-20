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Пострадавший при крушении судна "Герои Арсенала" украинец доставлен в ростовскую больницу

Происшествия
20 апреля, 10:06 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Мужчину перевезли по просьбе родственников
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КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Пострадавший при крушении судна "Герои Арсенала" гражданин Украины перевезен из больницы в Темрюкском районе Краснодарского края в одну из ростовских клиник по просьбе родственников. Об этом сообщил ТАСС источник в органах власти района.

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"Пострадавшего перевезли в одну из ростовских больниц по просьбе родственников. На сегодняшнее утро его уже у нас нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в морге больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.

Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа судна погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

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