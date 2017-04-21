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Варвару Караулову этапировали в колонию

Происшествия
21 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В какую именно колонию этапировали бывшую студентку МГУ, пока не известно, но, по словам адвоката, родные девушки просили отправить ее в колонию поближе к Москве
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Александра Иванова (Варвара Караулова)

Варвара Караулова (Александра Иванова)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. ФСИН этапировал в колонию бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), осужденную на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Сегодня стало известно, что Варю этапировали в колонию, в какую именно, нам пока неизвестно", - сказал адвокат. Он отметил, что защита и родные Карауловой просили отправить ее в колонию поближе к Москве, например, в Можайскую женскую колонию.

Дело Карауловой

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. При этом ей засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - 1 год и 2 месяца. Таким образом, реально подсудимая проведет в колонии 3 года и 4 месяца.

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Принимая решение, суд не нашел оснований для вынесения девушке условного наказания. Как отмечалось в приговоре МОВС, подсудимая по собственной инициативе общалась с участниками ИГ, доводила до них информацию о действиях сотрудников ФСБ, готовила попытку нелегально покинуть Россию, вступить в террористическую группировку и "строить новое государство со своими единомышленниками". При этом девушка отдавала себе отчет в своих поступках, собиралась "выехать в Сирию для участия в боевых действиях, понимая, что речь идет о террористической деятельности".

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня. Она была арестована 28 октября, а 10 ноября 2015 года ей предъявили официальное обвинение.

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Дело Варвары Карауловой Борьба с "Исламским государством"
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