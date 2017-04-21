Во Владимирской области ищут скрывшихся пособников двух уничтоженных террористов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Во Владимирской области ищут скрывшихся после спецоперации предполагаемых пособников террористов, уничтоженных 19 апреля. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов в ходе выступления в Госдуме.

"Сотрудники МВД принимают участие в розыске подозреваемых в организации террористического акта, скрывшихся после спецоперации во Владимирской области", - сказал замминистра.

Двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, которые собирались совершить теракты в России, были уничтожены 19 апреля при оказании вооруженного сопротивления.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убитые были связаны с вербовщиками международных террористических организаций и проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств.

На месте боестолкновения обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат, пистолет и боеприпасы.