Во Владимирской области ищут скрывшихся пособников двух уничтоженных террористов

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Во Владимирской области ищут скрывшихся после спецоперации предполагаемых пособников террористов, уничтоженных 19 апреля. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов в ходе выступления в Госдуме.
"Сотрудники МВД принимают участие в розыске подозреваемых в организации террористического акта, скрывшихся после спецоперации во Владимирской области", - сказал замминистра.
Двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, которые собирались совершить теракты в России, были уничтожены 19 апреля при оказании вооруженного сопротивления.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убитые были связаны с вербовщиками международных террористических организаций и проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств.
На месте боестолкновения обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат, пистолет и боеприпасы.