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В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки

Происшествия
23 апреля, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
В рамках расследования допрошены медработники и подозреваемый, проведены обыски по его месту жительства и в его автомобиле, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали водителя иномарки, не пропустившего в Москве детскую скорую помощь. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"Благодаря грамотно спланированным и оперативным действиям следователей Главного следственного управления в кратчайшие сроки установлен и задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления", - сообщили в ГСУ.

В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

20 апреля водитель иномарки, двигаясь по улице Солнечной, не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми специальными сигналами в том же направлении. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской скорой помощи.

"В рамках расследования уголовного дела следователями допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия", - отметили в ГСУ.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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