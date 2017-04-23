В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали водителя иномарки, не пропустившего в Москве детскую скорую помощь. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"Благодаря грамотно спланированным и оперативным действиям следователей Главного следственного управления в кратчайшие сроки установлен и задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления", - сообщили в ГСУ.

В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

20 апреля водитель иномарки, двигаясь по улице Солнечной, не пропустил машину скорой помощи с включенными звуковыми и световыми специальными сигналами в том же направлении. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской скорой помощи.

"В рамках расследования уголовного дела следователями допрошены медицинские работники и подозреваемый, проведены обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта, изъят видеорегистратор, находившийся в салоне машины скорой помощи во время происшествия", - отметили в ГСУ.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.