Бастрыкин поручил обжаловать отмену возбуждения дела о непропуске детской скорой в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю столичного главка СК обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, помешавшего проезду машины детской скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Москве обжаловать решение межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, препятствовавшего проезду машины скорой помощи в Москве, и добиваться отмены этого решения в соответствии с действующим законодательством вплоть до Генпрокурора РФ", - сообщила она.

Инцидент произошел 20 апреля на улице Солнечная в Москве. Водитель внедорожника заблокировал проезд машине детской скорой помощи с включенными звуковыми и световыми специальными сигналами, двигавшейся в том же направлении. После того, как он остановился, водитель иномарки вышел и стал выяснять отношения с водителем скорой. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".