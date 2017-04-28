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Источник: правоохранители закончили обыски в офисе "Открытой России" в Москве

Происшествия
28 апреля, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Из офиса изъяли карты памяти, жесткие диски, компьютеры, ноутбуки, печатная продукция, листовки, а также другая информация

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски и оперативные мероприятия в офисе "Открытой России" в центре Москвы, сообщил ТАСС информированный источник.

"Около 21:30 оперативники закончили обыски и оперативные мероприятия в офисе "Открытой России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводился осмотр помещений на предмет нарушения законодательства РФ, причем силовую поддержку сотрудникам оказывали бойцы спецназа. Из офиса в ходе осмотра были изъяты карты памяти, жесткие диски, компьютеры, ноутбуки, печатная продукция, листовки, а также другая информация, которая в дальнейшем будет изучаться, рассказал источник.

ТАСС не располагает официальным комментарием управления МВД России по Москве.

Ранее источник сообщал, что правоохранители пришли в офис организации для выемки документов.

Генпрокуратура 26 апреля приняла решения о признании нежелательной на территории РФ деятельности "Открытой России", 27 апреля Минюст внес ее в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

"Открытая Россия" была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, "Открытая Россия" вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил 15 апреля 2017 на конференции движения в Таллине.

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