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Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан

Происшествия
28 апреля, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении указанных преступлений ранее судимый мужчина 1988 года рождения", - сообщили в ГСУ.

Задержанный будет доставлен в полицию для проведения следственных действий, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в ГСУ сообщили, что в одной из аптек на Ленинском проспекте во время нападения была убита женщина, предположительно, работавшая там фармацевтом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и п "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также способ убийства.

По данным следствия, задержанный также подозревается в нападении на 90-летнюю женщину на Большой Черкизовской улице. "По предварительным данным, 26 апреля 2017 года неизвестный мужчина нанес ей колото-резанные ранения, после чего похитил 2 тыс. рублей и скрылся с места происшествия. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в ГСУ.

По данному факту уголовное дело по 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой") принято Следственным комитетом к производству из органов внутренних дел по поручению руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова.

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