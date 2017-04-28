Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве фармацевта в аптеке на Ленинском проспекте в Москве.
Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.
"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении указанных преступлений ранее судимый мужчина 1988 года рождения", - сообщили в ГСУ.
Задержанный будет доставлен в полицию для проведения следственных действий, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее в ГСУ сообщили, что в одной из аптек на Ленинском проспекте во время нападения была убита женщина, предположительно, работавшая там фармацевтом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и п "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также способ убийства.
По данным следствия, задержанный также подозревается в нападении на 90-летнюю женщину на Большой Черкизовской улице. "По предварительным данным, 26 апреля 2017 года неизвестный мужчина нанес ей колото-резанные ранения, после чего похитил 2 тыс. рублей и скрылся с места происшествия. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в ГСУ.
По данному факту уголовное дело по 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой") принято Следственным комитетом к производству из органов внутренних дел по поручению руководителя столичного главка СК Александра Дрыманова.