Полиция начала проверку по факту нападения на Навального в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московская полиция организовала доследственную проверку по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального, получившего в четверг химический ожог глаз после того, как неизвестный облил его зеленкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что на улице Ленинская Слобода Алексея Навального облили зеленкой. При отработке информации установлено, что в медицинское учреждение с диагнозом "Химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени" доставлен мужчина", - сообщили в столичном главке полиции.

После оказания помощи в больнице Навальный был отпущен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее адвокат оппозиционера Иван Жданов сообщал ТАСС, что Навальный в четверг обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по фактам хулиганства и причинения вреда средней тяжести.