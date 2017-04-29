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Глава МЧС России прибыл в Бурятию для оценки ситуации с лесными пожарами

Происшествия
29 апреля, 4:41 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 29, апреля. /ТАСС

Оперативная группа во главе с Владимиром Пучковым, как ожидается, выработает дополнительные меры по стабилизации обстановки в зоне ЧС

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УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства прибыли в Бурятию, где складывается непростая ситуация с природными пожарами, передает корреспондент ТАСС.

"Оперативная группа МЧС России во главе с министром Владимиром Пучковым проконтролирует мероприятия по защите населенных пунктов от пожаров, своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности, проведет оценку обстановки в зоне ЧС, выработает дополнительные меры по стабилизации обстановки", - сообщили ранее в пресс-службе МЧС России.

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