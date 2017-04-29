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Атамбаев поручил принять меры по ликвидации последствий схода оползня

Происшествия
29 апреля, 8:31 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

На место стихийного бедствия направлен министр по чрезвычайным ситуациям страны Кубатбек Боронов

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БИШКЕК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев распорядился принять все необходимые меры для ликвидации последствий схода оползня в селе Аю Ошской области на юге республики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы киргизского государства.

"Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода оползня и оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших", - говорится в сообщении. По поручению Атамбаева, на место стихийного бедствия направлен министр по чрезвычайным ситуациям страны Кубатбек Боронов.

Земляная масса в селе Аю сошла с горного склона примерно в 07:20 утра (04:20 мск). По предварительным данным МЧС, она накрыла 11 одноэтажных жилых домов, четыре из которых были пустыми. Под завалами могут находиться до 24 человек. На данный момент известно о четырех погибших. На месте ЧП в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.

По информации МЧС, владельцы попавших под оползень домов в марте нынешнего года были предупреждены о грозящей им опасности. Им было предложено переселиться в безопасное место.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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Киргизия
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