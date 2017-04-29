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В норвежской больнице остаются двое россиян, провалившихся под лед на Шпицбергене

Происшествия
29 апреля, 11:54 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Отмечается, что остальные члены туристической группы вылетели в Москву

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ОСЛО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Двое из девяти граждан России, провалившихся на снегоходах под лед на норвежском архипелаге Шпицберген, остаются в больнице города Тромсё. Как заявил в субботу ТАСС генеральный консул РФ на Шпицбергене Вячеслав Николаев, остальные члены туристической группы вылетели в Москву.

"Состояние одной из пострадавших стабилизировалось и не вызывает серьезных опасений. Вместе с ней в Тромсё находится ее муж. Уже сегодня-завтра женщину могут выписать", - отметил собеседник агентства.

Мужчина-гид, находившийся в критическом состоянии, пришел в сознание, но по-прежнему находится в реанимации. Врачи осторожны в прогнозах.

Инцидент произошел, когда несколько десятков российских туристов на снегоходах следовали в норвежский Лонгйир из законсервированного шахтерского поселка Пирамида, в последние годы ставшего одной из главных туристических достопримечательностей Шпицбергена. Члены первой группы, пересекавшей замерзший пролив Темпель-фьорд, провалились под лед. Всех извлекли из воды норвежские спасатели и российские спутники туристов.

Четверым участникам инцидента госпитализация не потребовалась. Двоих россиян, состояние которых было наиболее тяжелым, оперативно доставили на материк в университетскую клинику Тромсё. Трое были выписаны из больницы Лонгйира в пятницу. У всех пострадавших была отмечена гипотермия (переохлаждение) - от умеренной до крайне тяжелой.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан королевству после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. При этом экономическое присутствие на Шпицбергене на сегодняшний день активно поддерживают лишь Норвегия и Россия. Норвежский административный центр Лонгйир и российский шахтерский поселок Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на котором постоянно проживают 2600 человек.

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