Консульство: информации о россиянах на борту разбившегося на Кубе самолета нет

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ГАВАНА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Официальной информации о том, что на борту потерпевшего крушение на Кубе самолета находились граждане России, пока нет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-консул Генконсульства РФ в Гаване Евгений Сульдин.
"В настоящее время посольство и консульство собирают информацию о данном происшествии, в частности, о том, находились ли на борту самолета российские граждане", - заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-26 кубинской авиакомпании Aerogaviota разбился в субботу на Кубе. По информации Associated Press, погибли восемь человек. На борту воздушного судна могли находиться 39 человек.
Самолет, вылетевший из города Баракоа на востоке страны, пропал с радаров в районе города Пинар-дель-Рио, расположенного в западной части острова.
Как сообщают СМИ, обломки самолета, совершавшего внутренний рейс, были обнаружены в труднодоступной местности в туристической зоне под названием Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль в 80 км к западу от Гаваны. Кто находился на борту самолета, неизвестно.
Официальные власти Кубы пока никакую информацию об инциденте не распространили. ТАСС пока не удалось связаться с представителями авиакомпании.