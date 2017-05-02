Один из подозреваемых по делу о насилии в детдоме Петербурга опротестовал арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал жалобу на арест Кирилла Покалюка - фигуранта дела о сексуальном насилии над воспитанниками одного из детских домов города. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Покалюка К.В. В Санкт-Петербургский городской суд материалы пока не направлялись", - говорится в сообщении.

Ранее по делу о сексуальном насилии в детдоме были арестованы пять человек. По данным СМИ, это три бывших воспитанника учреждения: Андрей Соловьев, Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк, замдиректора Михаил Елин и директор школы при детском доме Станислав Виноградов.

По предварительным данным, с 2005 по 2010 злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детдома. Возбуждено восемь уголовных дел по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Следствие проверяет информацию о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детдома.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее направила обращение в адрес прокурора Петербурга с просьбой провести проверку всех сиротских учреждений города в связи инцидентом. Она выразила возмущение тем, что должностные лица на протяжении нескольких лет допускали преступные действия по отношению к детям.