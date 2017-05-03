В Боливии погиб 29-летний немецкий альпинист

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Альпинист из Германии погиб во вторник при восхождении на гору Ильимани, вторую по высоте вершину Боливии высотой почти 6,5 тыс. м. Об этом сообщило агентство DPA.
Молодой человек, которому было 29 лет, отправился в горы с проводником-боливийцем. Их накрыла снежная лавина, однако спутник альпиниста выжил и отделался лишь легкими ранениями.
Тело гражданина ФРГ, обнаруженное после 18-часовой поисковой операции, было доставлено в город Ла- Пас.
Ильимани (6,439 м) является второй по высоте горой Боливии. Массив из четырех пиков возвышается над Ла-Пасом, который находится от него всего в 30 км.
В понедельник стало известно о гибели в Непале известного швейцарского альпиниста Уэли Стека при восхождении на гору Нупцу, соседствующую с Эверестом.