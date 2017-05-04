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Власти Башкирии окажут всю необходимую помощь родным погибших в вертолете Robinson

Происшествия
4 мая, 19:15 UTC+3 УФА УФА 4, мая. /ТАСС

При крушении вертолета погибли три человека, один из них - пилот авиакомпании "Лайт Эйр"

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УФА, 4 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии обещали оказать всю необходимую помощь членам семей погибших при крушении вертолета Robinson в Белорецком районе республики. Об этом сообщил  ТАСС пресс-секретарь правительства Республики Башкортостан Павел Самойлин.

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"Семьи погибших не останутся без внимания", - сказал Самойлин.

Как сообщили ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре, при крушении вертолета погибли три человека, один из них - пилот авиакомпании "Лайт Эйр".

Вертолет, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки, мог потерпеть аварию, после того как экипаж принял решение продолжать полет, несмотря на сложные погодные условия.

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Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье

В поисках вертолета задействованы более 70 спасателей, в район его возможного нахождения отправлена оперативная группа, в ГУ МЧС по Башкирии развернут оперативный штаб.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайт Эйр". Сообщение о его пропаже поступило в 14:20 мск. Robinson вылетел из Уфы в Белорецк, сработавший аварийный маяк вертолета зафиксировала спутниковая спасательная поисковая система.

Приволжское следственное управление СК на транспорте начало проверку по факту инцидента.

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Крушение вертолета Robinson в Башкирии
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