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Полицейские нашли похищенную из храма в центре Москвы икону XIX века

Происшествия
5 мая, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Икона "Усекновение главы Иоанна Крестителя" найдена в одном из антикварных салонов столицы

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили икону начала XIX века, похищенную из храма Пимена Великого в Новых Воротниках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Московского уголовного розыска обнаружили и изъяли похищенную из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках икону "Усекновение главы Иоанна Крестителя", - сказала она.

По ее словам, ранее в полицию поступило заявление о краже иконы начала XIX века. Во время проведения церковной службы злоумышленник, воспользовавшись большим скоплением людей, вынул икону из киота и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение иконы и изъяли украденную святыню в одном из антикварных салонов столицы. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания подозреваемого", - добавила Волк.

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