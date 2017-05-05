Полицейские нашли похищенную из храма в центре Москвы икону XIX века

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили икону начала XIX века, похищенную из храма Пимена Великого в Новых Воротниках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники Московского уголовного розыска обнаружили и изъяли похищенную из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках икону "Усекновение главы Иоанна Крестителя", - сказала она.
По ее словам, ранее в полицию поступило заявление о краже иконы начала XIX века. Во время проведения церковной службы злоумышленник, воспользовавшись большим скоплением людей, вынул икону из киота и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"В ходе проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение иконы и изъяли украденную святыню в одном из антикварных салонов столицы. В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания подозреваемого", - добавила Волк.