Спасатели эвакуировали людей из соседних зданий по Лубянскому проезду из-за пожара

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали людей из соседних зданий по Лубянскому проезду в центре Москвы из-за крупного пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"В настоящее время люди из соседних зданий по Лубянскому проезду, 19 из-за пожара эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
Пожар на площади 3 тыс. квадратных метров произошел в пятницу в выселенном здании в Лубянском проезде, 19. Данных о пострадавших нет. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. В настоящее время он понижен до первого благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений.
Движение по Лубянскому проезду и прилегающим улицам затруднено. Спасатели просят выбирать маршруты объезда и не препятствовать проезду и работе специальной техники.