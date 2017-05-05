Спасатели эвакуировали людей из соседних зданий по Лубянскому проезду из-за пожара

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали людей из соседних зданий по Лубянскому проезду в центре Москвы из-за крупного пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В настоящее время люди из соседних зданий по Лубянскому проезду, 19 из-за пожара эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Пожар на площади 3 тыс. квадратных метров произошел в пятницу в выселенном здании в Лубянском проезде, 19. Данных о пострадавших нет. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. В настоящее время он понижен до первого благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений.

Движение по Лубянскому проезду и прилегающим улицам затруднено. Спасатели просят выбирать маршруты объезда и не препятствовать проезду и работе специальной техники.