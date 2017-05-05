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В Иркутске у 15 воспитанников детсада обнаружили норовирус

Происшествия
5 мая, 17:20 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, мая. /ТАСС

В горадминистрации сообщили, что инфекция передавалась воздушно-капельным путем, ее источником был ребенок

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ИРКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Норовирусная инфекция обнаружена у 15 воспитанников детского сада № 83 Иркутска, где проводится проверка в связи с массовым заражением детей, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Роспотребнадзором получены результаты анализов взятых проб. У 15 детей подтвержден диагноз "норовирусная инфекция". Инфекция передавалась воздушно-капельным путем, источником ее распространения стал ребенок", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя администрации, закрывать дошкольное учреждение не планируется, поскольку "эпидемиологических нарушений в детском саду не выявлено". Все заболевшие дети являются воспитанниками одной группы, сейчас она закрыта на карантин, который будет снят после того, как все выздоровеют. Сейчас их состояние удовлетворительное, госпитализированных среди них нет.

Ранее ТАСС сообщал, что следственные органы Иркутской области начали проверку в связи с массовым заражением воспитанников детского сада острой кишечной инфекцией. Этиология инфекции и источник ее распространения не назывался. СК располагал данными о шести заболевших, управление Роспотребнадзора по региону - о 12, в мэрии Иркутска приводили данные о 19 детях.

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