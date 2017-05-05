Основная причина природных пожаров этой весной - пал сухой травы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Количество природных пожаров значительно увеличилось этой весной в ряде регионов России, в том числе в Бурятии, Челябинской, Кемеровской областях. В большинстве случаев учащение возгораний происходит из-за пала сухой травы и неосторожного обращения с огнем местного населения. По данным региональных управлений МЧС, в 99% случаев ландшафтные пожары возникают по вине человека.

Увеличение числа природных пожаров

В нескольких субъектах страны число природных пожаров увеличилось в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, пожароопасный период в Бурятии начался в первых числах апреля. За прошедшее время зарегистрировано 136 очагов, огнем пройдено около 13,2 тыс. га. "В прошлом году на эту же дату был зарегистрирован 81 очаг, площадь, пройденная огнем, составляла 2,2 тыс. га", - добавили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также, по данным ГУ МЧС по Челябинской области, только за прошедшие сутки в области зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 55,65 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 83 случая. Аналогичная ситуация наблюдается и в Кемеровской области, где пожары охватили 15 га леса. В областном департаменте лесного комплекса отметили, что на аналогичную дату прошлого года был зафиксирован только один лесной пожар.

"Лесопожарный сезон 2017 года начался с опережением средних многолетних показателей и обещает гораздо более сложную лесопожарную обстановку, чем в прошлом году", - рассказали в ведомстве.

Пожары, вспыхнувшие по вине человека

За сутки с 4 на 5 мая в Воронежской области было зафиксировано 9 ландшафтных пожаров на площади около 1 га. По словам руководителя пресс-службы МЧС по региону Сергея Хренова, "99% всех ландшафтных пожаров - это в той или иной степени дело рук человека". "На первом месте среди причин пожаров - пал травы, еще начинаются ландшафтные пожары от непотушенных сигарет, брошенных костров после пикника, от возгораний сухих листьев и хвои от солнечных лучей, преломляемых через осколки битых бутылок", - сказал Хренов. По его словам, с начала года в регионе произошло более 800 ландшафтных пожаров.

Также все природные пожары, отмеченные 5 мая в Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), возникли по причине неосторожного обращения с огнем населения. "За сутки на территории республики было проведено 98 рейдов, выявлено 24 нарушения правил пожарной безопасности в лесах", - отметили в РАЛХ.

Аналогичная ситуация отмечается и в Ульяновской области, где из 498 случаев загорания сухой травы 443 загорания связаны с неосторожным обращением с огнем неустановленных лиц, еще 4 - в результате контролируемых палов. В Омской области три лесных пожара, уничтожившие лес на площади более 200 га, произошли из-за выжигания прошлогодней соломы на сельхоз полях АО "Большеатмасское". По данным омской прокуратуры, в отношении одного из работников этого общества возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем".

Штрафы за "поджоги на природе"

"Поджигатели" сухой травы и мусора не остаются безнаказанными. Так, по данным Сибирского регионального центра МЧС, за нарушение требований пожарной безопасности жители Сибири уже с начала апреля, когда в регионе был введен особый противопожарный режим (ОПР), заплатили более 3,5 млн рублей штрафов. За нарушение требований пожарной безопасности, в основном за сжигание сухой травы, составлено почти 2,5 тыс. протоколов об административном правонарушении. 1 178 рядовых граждан и руководителей предприятий оштрафованы, возбуждено 9 уголовных дел, которые рассматриваются следственными органами.

"Аналогичная предупредительная работа проводится на Урале и Дальнем Востоке. Общая сумма штрафов здесь - чуть больше 4 млн рублей", - отметили в Сибирском региональном центре МЧС.

В Хабаровском крае по результатам противопожарных рейдов и проверок за свою беспечность и нарушения требований пожарной безопасности гражданам придется заплатить в бюджет штрафов на общую сумму более 200 тыс. рублей. В свою очередь, в Кемеровской области, по данным местного управления МЧС, к административной ответственности за нарушения требований особого противопожарного режима привлечены только 63 жителя региона.

Противопожарный режим

Из-за участившихся природных пожаров в ряде регионов РФ введен особый противопожарный режим (ОПР). В период введения режима запрещено разведение костров, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов. Ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.

Такой режим действует в Кузбассе с 15 апреля до 15 июня. С 30 апреля ОПР введен на территории Южного Урала. В Кунашакском и Красноармейском муниципальных районах введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), так как там складывается наиболее сложная пожароопасная ситуация. В ближайшее время введение режима ЧС также ожидается в Сосновском и Чебаркульском районах.

С 4 мая ОПР действует в Курской области и в республике Башкортостан. По данным республиканского ГУ МЧС, ситуация с природными пожарами в Башкирии за последнее время осложнилась - с начала пожароопасного периода на территории Башкирии возникли 23 очага природных пожаров. В пресс- службе Министерства лесного хозяйства республики ТАСС сообщили, что 197 гектаров леса горит на данный момент на территории "Тирлянского лесничества" Белорецкого района, угрозы населенным пунктам нет.

На территории Чувашии ОПР начнет действовать с 7 мая до особого распоряжения. По оперативным данным ГУ МЧС республики, на территории Чувашии с начала года зарегистрирован 281 пожар, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (306). Также в Ульяновской области режим будет действовать до 31 мая, поскольку с начала года на территории области произошло свыше 345 пожаров, погибли 40 человек.

Кроме того, в Приморском крае в связи с режимом повышенной пожароопасности на Черниговской авиабазе армейской авиации организовано дежурство оперативной группы. В ближайшие двое суток в регионе ожидают улучшение ситуации: к краю приближается циклон, который принесет умеренные и сильные дожди.

Улучшение ситуации

В свою очередь в Амурской области уже отмечают улучшение пожароопасной ситуации. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано пять палов сухой травы, тогда как несколько дней назад их фиксировали до 30-50 в день. Все пожары ликвидированы. В Бурейском районе области в связи со стабилизацией обстановки отменен введенный всего лишь сутки назад режим ЧС.

Во Владимирской области с начала пожароопасного периода зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 0,92 га, причем, как отмечают в ГУ МЧС по региону, год назад к этому же времени было ликвидировано 11 очагов на площади 5,17 га.

Также в нескольких регионах РФ вообще не зарегистрировано ни одного лесного пожара - это Свердловская и Курганская области, Курский регион и Пермский край, где всего несколько дней назад была зафиксирована аномально высокая для мая температура воздуха - 25,7 градусов.

В Республике Алтай ситуация с пожарами остается стабильной - с начала пожароопасного сезона здесь было шесть природных пожаров.