Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять человек остаются в больницах после пожара в высотке на юго-западе Москвы

Происшествия
6 мая, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Врачи выписали двух пострадавших при пожаре в 40-этажном жилом доме комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, в больницах остаются девять пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Всего пострадал 31 человек, 11 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы.

"Выписаны два человека. В четырёх больницах на лечении остаются девять человек, в том числе двое детей. Состояние восьми пострадавших оценивается средней и легкой степени тяжести. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Пожар в 40-этажном жилом доме комплекса "Дирижабль" возник в пятницу в 23:37 мск на первом подземном этаже, горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме возникло сильное задымление. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Как уточнили ранее в Главном управлении МЧС по Москве, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 155 человек. Люди смогли вернуться в квартиры после проветривания лестничных площадок.

В экстренных службах сообщили, что причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в кабеле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Митрополит Иларион поддержал идею запрета работы магазинов в воскресенье
4
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
5
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
6
Олланд: взлом переписки штаба Макрона "не останется без ответа"
7
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама