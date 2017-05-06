Девять человек остаются в больницах после пожара в высотке на юго-западе Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Врачи выписали двух пострадавших при пожаре в 40-этажном жилом доме комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, в больницах остаются девять пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Всего пострадал 31 человек, 11 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы.

"Выписаны два человека. В четырёх больницах на лечении остаются девять человек, в том числе двое детей. Состояние восьми пострадавших оценивается средней и легкой степени тяжести. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Пожар в 40-этажном жилом доме комплекса "Дирижабль" возник в пятницу в 23:37 мск на первом подземном этаже, горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме возникло сильное задымление. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Как уточнили ранее в Главном управлении МЧС по Москве, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 155 человек. Люди смогли вернуться в квартиры после проветривания лестничных площадок.

В экстренных службах сообщили, что причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в кабеле.