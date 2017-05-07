Водитель попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса с детьми из Монголии перепутал трассу

ЧИТА, 7 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Водитель перевернувшегося в Забайкалье автобуса с детской гимнастической командой из Монголии перепутал трассу и допустил опрокидывание на участке, где шли ремонтные работы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"ДТП произошло сегодня в 22:00 по местному времени (16:00 мск) в районе поселка Дарасун Забайкальского края. На участке дороги, где проводились ремонтные работы, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и допустил опрокидывание. В салоне находилось 18 детей и пять взрослых, включая водителя, все они граждане Монголии, в результате ушибы получили две девочки", - сказали в ведомстве.

В УМВД отметили, что автобус должен был проследовать из поселка Агинское в сторону российско-китайской границы, но оказался на другой трассе.

Автобус уже поставлен на колеса, полицейские продолжают работу на месте аварии. Они ожидают приезда переводчика, без которого невозможно установить обстоятельства произошедшего и данные пострадавших детей.

Ранее ТАСС сообщал, что двое пострадавших детей госпитализированы в детскую краевую клиническую больницу на обследование. Их состояние стабильное, удовлетворительное. В краевом Минздраве уточнили, что остальные дети не пострадали.

Источник в экстренных службах региона также сообщил корреспондент ТАСС, что в аварии пострадали две девочки. У них незначительные травмы: ушибы и рассеченная губа. Сейчас все дети находятся в Чите, они размещены в общежитии педагогического колледжа, на следующий день, 8 мая, отправятся в обратную дорогу.