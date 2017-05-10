Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют супругов, подозревающихся в похищении трехлетнего мальчика в Ростовской области, на причастность к исчезновению и возможному убийству их приемного ребенка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

7 мая в Морозовске неизвестные выхватили трехлетнего мальчика из рук бабушки, брызнув ей в лицо из газового баллончика, после чего увезли его на автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц"). На следующий день по подозрению в похищении ребенка была задержана семейная пара - 48-летний местный житель и его 47-летняя супруга. Оба фигуранта дела арестованы.

"При выяснении обстоятельств случившегося следователям стало известно, что у похитителей на воспитании находятся пятеро несовершеннолетних детей, из которых четверо являются приемными. В сентябре 2016 года один из приемных детей бесследно исчез - четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал", - сообщила Петренко, отметив, что опекуны не обращались в правоохранительные органы, но исправно получали выплаты на ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), так как следствие полагает, что исчезновение ребенка носит криминальный характер. "Подозрения пали на опекунов, которые в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам смерти приемного ребенка", - добавила представитель СК. На месте предполагаемого захоронения ребенка работает следственно-оперативная группа.

Кроме того, СК также возбудил дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в эту семью. По данным следствия, они не проверяли условия жизни детей и не заметили длительное отсутствие четырехлетнего ребенка. В настоящее время все приемные дети семейной пары изъяты из семьи, их дальнейшую судьбу определят органы власти.