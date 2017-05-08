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Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым

Общество
8 мая, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Сообщается, что похитители задержаны

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Трехлетний ребенок, похищенный в Ростовской области, найден живым и здоровым, похитители задержаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе грамотно спланированных и проведенных совместных следственно-оперативных и розыскных мероприятий сегодня на территории Волгоградской области найден похищенный сутками ранее в Ростовской области трехлетний мальчик, - сказала она. - Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает".

Похитители ребенка задержаны. Теперь следствию предстоит выяснить мотивы и все обстоятельства совершенного ими особо тяжкого преступления.

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