Площадь природных пожаров в ДФО за сутки выросла в несколько раз

ТВЕРЬ, 11 мая. /ТАСС/. Пожароопасная обстановка продолжает ухудшаться в Дальневосточном (ДФО) и Сибирском федеральном округах (СФО). На Дальнем Востоке площадь природных пожаров за сутки увеличилась в разы, в Сибири огонь также продолжает захватывать новые территории. Как сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгридромета Юрий Варакин, чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Южного федерального округа (ЮФО) из-за сухой и ветряной погоды. По его словам, в третьей декаде мая за счет обширного антициклона Южный Урал и регионы в нижнем течении Волги окажутся в зоне повышенной пожарной опасности, сейчас на Урале и в Поволжье обстановка стабильная из-за прохладной погоды.

"Разогретый" пожарами Дальний Восток

По данным МЧС, сейчас наиболее сложная обстановка с природными пожарами наблюдается в ДФО, в частности, на территории Амурской области. По информации окружного департамента лесного хозяйства, за минувшие сутки площадь, охваченная огнем, выросла практически в три раза - с 535 до 1,9 тыс. гектаров. "Всего за сутки в ДФО было зафиксировано 34 природных пожара, 19 из них - новые", - сообщили в департаменте.

Неспокойно и в Приморье, где 10 мая ликвидировано шесть лесных пожаров на площади почти 42 гектара. "Один лесной пожар в Ольгинском районе Приморья продолжает действовать на площади около 200 гектаров. В его тушении принимают участие более 50 человек, задействовано 11 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Леса Сибири в огне

Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться и на территории Сибири. По данным местной Авиалесоохраны, площадь возгораний в СФО выросла на 10 тыс. гектаров и составила 1,8 тыс. гектаров.

"Больше всего пожаров - в Забайкалье (1,1 тыс. гектаров), площадь возгораний в Иркутской области - почти 550 гектаров, в Туве - 70 гектаров, в Томской области - 43 гектара", - говорится в сообщении ведомства.

В Иркутской области, по данным регионального правительства, пожары удалось локализовать. В Бурятии, отмечают в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки ликвидировано четыре очага возгораний на общей площади около 28 гектаров. Не зафиксировано природных пожаров в Хакасии, однако из-за неблагоприятного прогноза власти республики продлили срок действия особого противопожарного режима с 10 мая до конца месяца.

Неблагоприятный прогноз

"Самый высокий класс пожарной опасности в ближайшие дни прогнозируется в Астраханской и Иркутской областях. На Дальнем Востоке также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В третьей декаде мая повышенный класс пожарной опасности будет введен на Урале и в Поволжье из-за надвигающегося антициклона", - сказал Варакин. По его словам, в этих регионах установится температура выше климатической нормы.

"Причем не на один-два дня, а на неделю, что также негативно скажется на ситуации с пожарам. Погода, усугубляющая обстановку с природными пожарами также сохраниться и в ряде регионов ДФО", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что противоположная ситуация в мае сложится на западе и юге России. В ближайшее время метеорологи прогнозируют осадки в Крыму, по побережью Черного моря и северокавказским республикам. "В Центральном и Северо- Западном федеральных округах ожидается приход тепла. В настоящее время не ожидаем серьезного увеличения класса пожарной опасности из-за прошедших дождей, а в отдельных районах и снегопадов", - уточнил Варакин.

Зоны стабильности

Наиболее спокойная пожароопасная обстановка пока продолжает сохраняться на Урале. В Челябинской области за минувшие сутки ликвидировали один лесной пожар на площади 7,5 гектара. Однако, несмотря на погодные условия, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях продолжает действовать особый противопожарный режим.

Похолодание, наступившее в Центральном федеральном округе в майские праздники, по-прежнему сохраняется и стабилизирует обстановку в округе. В частности, в Курской области власти отменили введенный ранее особый противопожарный режим из-за прохождения атмосферного фронта с осадками. В Ярославской области он продолжает действовать, но по данным регионального управления МЧС, в настоящее время ситуация с пожарами спокойная, во многом из- за погодных условий, а лесных пожаров в этом году в регионе пока не фиксировали.

Похолодание и осадки также заметно улучшили обстановку и в Воронежской области. Здесь, по информации регионального управления МЧС, с начала пожароопасного периода, за прошедшие сутки впервые не зафиксировано ни одного природного пожара.

В Приволжском и Северо-Западном федеральных пока не зарегистрировано возгораний в лесах.

Причины пожаров и их профилактика

Основными причинами возникновений природных пожаров, по данным МЧС, остается человеческий фактор. Для борьбы с возгораниями местные власти и федеральные ведомства проводят активную профилактическую работу с населением, а также штрафуют нарушителей противопожарного режима.

В частности, в Новосибирской области с начала пожароопасного сезона в регионе составили свыше 1,1 тыс. протоколов на нарушителей, в числе которых 42 юридических, 260 должностных лица, а также 797 граждан. Все они оштрафованы на общую сумму около 1 млн рублей.

Занялись профилактикой и на Камчатке, где начали работу патрульно-контрольные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС России, полиции, представители администраций муниципальных образований и лесоохраны. Их главная задача - мониторинг лесопожарной обстановки, своевременное выявление возгораний, выявление поджигателей сухой растительности и их наказание.

Продолжаются мероприятия и в Сахалинской области, где спасатели рекомендует жителям области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке. Аналогичные профилактические меры принимаются органами власти и сотрудниками МЧС и в остальных регионах страны, в том числе и тех, где в настоящее время не фиксируют пожаров.