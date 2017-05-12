СК обратился в суд за санкцией на заочный арест экс-губернатора Юревича

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следователь обратился в суд Екатеринбурга с ходатайством о заочном заключении под стражу бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, находящегося на лечении за границей и обвиняемого во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

"Только что следователь передал в суд три тома материалов дела и ходатайство об избрании в отношении Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу. По закону рассмотрение данного ходатайства должно состояться в течение восьми часов", - сказал он.

По мнению Трунова, следователь намерен добиться заочного ареста Юревича для обращения в Интерпол о его розыске. "Мы считаем бессмысленным и нецелесообразным розыск человека, который находится на лечении и чье место нахождение известно следствию", - сказал адвокат.

Он отметил, что защита намерена в пятницу убедить суд отказать следователю в его ходатайстве.

Ходатайство следствия о заочном аресте Михаила Юревича поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

"Ходатайство только что поступило. Время его рассмотрения пока не назначено", - сообщили ТАСС в суде.

Дело экс-губернатора Юревича

Следователи четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России предъявили обвинение Юревичу по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), части 4 статьи 33, части 2 статьи 128.1 УК РФ ("Подстрекательство к клевете"). Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки в общей сумме 26 млн рублей, от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.