НАК: отразить атаку боевиков в Ингушетии помогла система заградительных мер

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Выстроенная система заградительных мер позволила дать отпор боевикам в Ингушетии и пресечь террористическую атаку. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

12 мая в 00:30 мск боевики совершили нападение с автоматами и гранатометом на контрольно-заградительный пост полиции "Малгобекский" на границе Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В ходе нападения один полицейский получил огнестрельные ранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте уничтожены двое бандитов. Один из них предварительно опознан как находившийся в федеральном розыске активный член бандподполья. На месте происшествия изъяты два автомата, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также большое количество патронов, отметили в НАК.

"Гражданские лица не пострадали. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - отметили в антитеррористическом комитете. По оценке оперативного штаба Ингушетии, "выстроенная система заградительных мер позволила оперативно осуществить отпор бандитам и нейтрализовать террористическую угрозу".