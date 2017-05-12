Следствие просит суд об аресте задержанного ректора университета в Петербурге

Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%Экономика и бизнес 12 мая, 13:49
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Следствие будет ходатайствовать об аресте ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, который был задержан накануне сотрудниками ФСБ по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.
"В Невский районный суд сейчас везут материалы в отношении Бачевского. Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Сам задержанный не признает свою вину. Об этом сообщил его адвокат Алексей Соколов в Невском районном суде, отвечая на вопрос ТАСС.
"Вину он не признает", - сказал адвокат. От дальнейших комментариев он отказался.
Заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленинградской области об аресте Бачевского, начнется после 13:30 мск.
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в четверг сообщило о задержании одного из руководителей университета им. Бонч-Бруевича, не уточнив имя и должность. "11 мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", - говорится в сообщении УФСБ.
В деле есть несколько фигурантов, пока задержан один из них. По версии следствия, эти лица совершили деяния, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства. В УФСБ воздержались от комментариев по существу расследования