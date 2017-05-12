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Следствие просит суд об аресте задержанного ректора университета в Петербурге

Происшествия
12 мая, 12:42 дата обновления: 12 мая, 13:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, мая. /ТАСС

Ректор университета им. Бонч-Бруевича задержан по делу о превышении должностных полномочий, свою вину он не признает

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Следствие будет ходатайствовать об аресте ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, который был задержан накануне сотрудниками ФСБ по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"В Невский районный суд сейчас везут материалы в отношении Бачевского. Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Сам задержанный не признает свою вину. Об этом сообщил его адвокат Алексей Соколов в Невском районном суде, отвечая на вопрос ТАСС.

"Вину он не признает", - сказал адвокат. От дальнейших комментариев он отказался.

Заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленинградской области об аресте Бачевского, начнется после 13:30 мск.

УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в четверг сообщило о задержании одного из руководителей университета им. Бонч-Бруевича, не уточнив имя и должность. "11 мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", - говорится в сообщении УФСБ.

В деле есть несколько фигурантов, пока задержан один из них. По версии следствия, эти лица совершили деяния, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства. В УФСБ воздержались от комментариев по существу расследования

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