Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК: яму в Омской области заделали обломками мемориала ВОВ из-за халатности чиновников

Происшествия
12 мая, 14:39 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следователи подозревают в халатности чиновников администрации поселка Кормиловка Омской области, где демонтированные во время ремонта местного мемориала плиты с именами участников Великой Отечественной войны были использованы при ремонте дорожной ямы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Лариса Болдинова, чиновники не уследили за сохранностью памятных плит, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проверка, проведенная следственными органами, подтвердила факт закладывания дорожной ямы обломками мемориала, в отношении неустановленных должностных лиц в администрации поселка Кормиловка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - уточнила Болдинова.

Проверка была инициирована после ряда материалов в местных СМИ, в которых сообщалось, что жители Кормиловки обнаружили 9 мая на одной из улиц в дорожной яме части разбитых мемориальных плит с именами участников ВОВ.

"Установлено, что эти плиты были демонтированы осенью 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника "Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", который принадлежит Кормиловскому городскому поселению", - рассказала Болдинова. Конкретные виновные лица будут установлены в ходе расследования, добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
7
Суд огласит приговор экс-главе Внешпромбанка по делу о хищении 114 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама