СК: яму в Омской области заделали обломками мемориала ВОВ из-за халатности чиновников

ОМСК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следователи подозревают в халатности чиновников администрации поселка Кормиловка Омской области, где демонтированные во время ремонта местного мемориала плиты с именами участников Великой Отечественной войны были использованы при ремонте дорожной ямы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Лариса Болдинова, чиновники не уследили за сохранностью памятных плит, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проверка, проведенная следственными органами, подтвердила факт закладывания дорожной ямы обломками мемориала, в отношении неустановленных должностных лиц в администрации поселка Кормиловка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - уточнила Болдинова.

Проверка была инициирована после ряда материалов в местных СМИ, в которых сообщалось, что жители Кормиловки обнаружили 9 мая на одной из улиц в дорожной яме части разбитых мемориальных плит с именами участников ВОВ.

"Установлено, что эти плиты были демонтированы осенью 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника "Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", который принадлежит Кормиловскому городскому поселению", - рассказала Болдинова. Конкретные виновные лица будут установлены в ходе расследования, добавила она.