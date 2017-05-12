Защита задержанного в Петербурге ректора университета просит суд о домашнем аресте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Защита ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, который был задержан ФСБ по делу о превышении должностных полномочий, просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент ТАСС из Невского районного суда Петербурга. Следствие ходатайствовало об аресте.

"Мы просим избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал его адвокат Алексей Соколов.

"Я просил бы поддержать ходатайство защиты об иной мере пресечения в виде домашнего ареста", - сказал сам Бачевский.

Позиция следствия

До начала заседания судья Алексей Головко отказал в удовлетворении ходатайства следователя ФСБ о проведении заседания в закрытом режиме. Из оглашенных материалов следует, что ректору в настоящее время предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ "Превышении должностных полномочий" при заключении договоров аренды помещений учебного заведения без проведения конкурсных процедур. По версии следствия, он нанес ущерб вузу в 1,7 млн рублей.

"Следствие полагает, что Бачевскому не может быть избрана иная, более мягкая мера пресечения, чем заключение под стражу", - сказал следователь. Он пояснил, что на свободе тот может оказывать давление на сотрудников вуза, многие из которых проходят по делу свидетелями и еще не допрошены, уничтожать доказательства, скрыться от следствия. Кроме того, в деле есть анонимный свидетель под псевдонимом Иванов, который опасается за свою жизнь и здоровье из-за показаний, которые он дает против Бачевского. При допросе в качестве подозреваемого он не признал свою вину.

УФСБ по Петербургу и Ленинградской области 11 мая сообщило о задержании одного из руководителей университета им. Бонч-Бруевича, не уточнив имя и должность. В деле есть несколько фигурантов, пока задержан один из них. По версии следствия, эти лица совершили деяния, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.