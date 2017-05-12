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Двенадцатый фигурант дела о теракте в Петербурге заключен под стражу

Происшествия
12 мая, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Гражданин Киргизии Мухамадюсуп Эрматов подозревается в совершении преступлений по двум статьям - "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу до 10 июля гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова, в квартире которого было обнаружено взрывное устройство, предположительно связанное с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, подорвавшимся в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия, которое подозревает Эрматова в связях с террористической группой.

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"В жилище Эрматова найдено взрывное устройство, Эрматов отрицает, что оно принадлежит ему, но его брат дал показания, что взрывное устройство принес террорист-смертник Джалилов", - сообщил в суде следователь. Эрматов подозревается по двум статьям УК РФ - "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Как сообщил следователь в суде, срок следственных действий по делу о теракте продлен до 3 октября.

Сам Эрматов в суде не стал оспаривать избрание меры пресечения. "Сами решайте, на ваше усмотрение", - ответил он на вопрос суда о своем отношении к заключению в СИЗО. Он также рассказал, что родился в 1991 году, женат и имеет годовалого ребенка. В России работал на стройке, недавно получил лицензию на управление такси.

Защитник обратил внимание суда на сломанный нос у Эрматова, подозреваемый пояснил, что травму получил при задержании от удара по лицу одного из сотрудников правоохранительных органов.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В настоящее время по делу арестованы 11 человек, шестерым из которых уже предъявлено официальное обвинение.

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