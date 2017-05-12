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Суд продлил арест экс-главе "Ритуала" по делу о драке на Хованском кладбище в Москве

Происшествия
12 мая, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Ранее адвокат одного из фигурантов дела сообщил, что по делу задержан еще один обвиняемый в участии в массовых беспорядках - Владимир Белов

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на 4 месяца срок содержания под стражей бывшему главе территориального отделения номер 3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал" Юрию Чабуеву и еще 13 фигурантам резонансного дела о массовой драке на Хованском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Чабуева и других фигурантов уголовного дела на срок до 14 сентября 2017 года", - сказал представитель суда.

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 16 фигурантов, возбужденное после массовых беспорядках на Хованском кладбище.

Фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Среди обвиняемых - бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков Александр Бочарников.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация массовых беспорядков", "Участие в массовых беспорядках", "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Кроме того, адвокат одного из фигурантов дела Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что по делу задержан еще один обвиняемый в участии в массовых беспорядках - Владимир Белов. Таким образом, по делу теперь проходят 17 человек.

По версии следствия, 14 мая прошлого года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве три человека погибли, более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи установили, что, в частности Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Таджикистана с территории Хованского кладбища Москвы. В рамках расследования уголовного дела один из фигурантов признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступления.

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