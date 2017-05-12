Захватчик банка в Австрии сдался, полиция освободила заложника

ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Захватчик отделения банка в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль) сдался полиции после переговоров, полиция смогла освободить заложника. Об этом сообщили в пятницу в кризисном штабе правоохранительных органов на месте ЧП.

"После интенсивных переговоров сотрудников полиции с преступником он решил сдаться и отпустить заложника. Захваченный мужчина чувствует себя хорошо после освобождения, - отметили в правоохранительных органах. - Преступник осознал безвыходность своей ситуации, вышел из здания и был задержан силами спецназа "Кобра".

Вооруженный преступник в первой половине дня пятницы захватил отделение банка и на протяжении нескольких часов удерживал заложника не из числа сотрудников учреждения. "Весь персонал банка смог благополучно покинуть здание", - отмечали в полиции. Из здания, где находится отделение банка, также были эвакуированы другие люди. Затем полиция установила контакт и вступила в переговоры со злоумышленником.

Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать места происшествия и не затруднять работу специальных служб, следовать дальнейшим указаниям полиции и лучше не покидать близлежащих домов. Территория вокруг дома была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, на месте работал спецназ полиции, экстренные службы. В городе были усилены меры безопасности, а спецслужбы организовали кризисный штаб. По-прежнему ничего неизвестно о мотивах или требованиях захватчика.

Вооруженное нападение на отделение банка происходило последний раз в Австрии в марте 2015 года. Тогда мужчина напал на банк в городе Фельдкирх и взял в заложники сотрудницу финансового дома. Инцидент закончился благополучно, полиция смогла захватить мужчину.