Адвокаты планируют обжаловать объявление Юревича в международный розыск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Адвокаты планируют обжаловать объявление бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которого обвиняют во взятках в 26 млн руб., в международный и федеральный розыск. Об этом сообщила адвокат по делу Юревича Людмила Айвар.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство СК о заочном аресте Юревича.

"Мы удовлетворены полностью, судья высказал в постановлении нашу позицию, мы ожидали худшего. Мы обжалуем федеральный и международный розыск, потому что нет оснований, так как местоположение Юревича известно. Следствие будет продолжаться, мы будем опровергать обвинение", - сказала Айвар.

Экс-губернатор уже несколько раз не являлся на допросы следователей в Екатеринбург. По данным адвокатов, экс-губернатор проходит обследование в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты.