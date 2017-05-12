Адвокаты планируют обжаловать объявление Юревича в международный розыск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Адвокаты планируют обжаловать объявление бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которого обвиняют во взятках в 26 млн руб., в международный и федеральный розыск. Об этом сообщила адвокат по делу Юревича Людмила Айвар.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство СК о заочном аресте Юревича.
"Мы удовлетворены полностью, судья высказал в постановлении нашу позицию, мы ожидали худшего. Мы обжалуем федеральный и международный розыск, потому что нет оснований, так как местоположение Юревича известно. Следствие будет продолжаться, мы будем опровергать обвинение", - сказала Айвар.
Экс-губернатор уже несколько раз не являлся на допросы следователей в Екатеринбург. По данным адвокатов, экс-губернатор проходит обследование в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты.