Годовалый ребенок выпал из окна седьмого этажа на юго-востоке Москвы и остался жив

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Годовалый ребенок выпал из окна седьмого этажа одного из домов на юго-востоке Москвы, он получил травмы, но остался жив. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Годовалый ребенок упал из окна дома на улице Федора Полетаева в Москве. От падения с 7 этажа он получил многочисленные травмы", - сказал собеседник.

В свою очередь в Департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ТАСС сообщили, что пострадавший доставлен в НИИ детской хирургии и травматологии вертолетом Московского авиационного центра.