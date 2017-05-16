Спасатели извлекли тела двух погибших при обрушении подъезда в Волгограде

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ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Тела двух погибших извлечены из-под обломков разрушенного взрывом подъезда дома в Волгограде, передает корреспондент ТАСС.
Властями Волгоградской области и МЧС сформирована межведомственная комиссия по ликвидации последствий ЧС, ведется разбор завалов с помощью спецтехники. В 15:00 мск началось первое заседание штаба межведомственной комиссии, по результатам последует заявление властей региона.
По словам очевидцев, сразу после хлопка с рынка, расположенного по соседству, прибыли люди и стали оказывать пострадавшим первую помощь.
По данным ГУ МЧС, 16 мая в Волгограде на Университетском проспекте, по предварительным данным, в результате проведения ремонтных работ, произошел взрыв газовоздушной смеси в третьем подъезде в четырехэтажном четырехподъездном газифицированном жилом доме без последующего горения. Произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи.
По данным медицинских служб, в результате взрыва погибли два человека и пятеро пострадали.