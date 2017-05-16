Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трое пострадавших при взрыве газа в доме в Волгограде находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
16 мая, 15:45 дата обновления: 16 мая, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В результате ЧП погибли два человека, восемь получили травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние трех пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Всего пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, два человека погибли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Бочаров уточнил, что о точном количестве пострадавших можно будет говорить только после завершения поисково-спасательных работ. "Сейчас в разрушенном здании и подвале ведутся поисковые работы. После этого мы полностью установим, сколько человек пострадали", - сказал он.

Смотрите также

Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении

По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

Спасатели извлекли тела двух погибших при обрушении подъезда в Волгограде

В администрации Волгоградской области уточнили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. "Врачи сейчас устанавливают точные диагнозы, также идет работа по установлению личностей госпитализированных. Детей среди тех, кого доставили в больницы нет", - добавили в пресс- службе.

Ранее 16 мая сообщалось о взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате которого обрушился один подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что взрыв бытового газа мог произойти из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв газа в Волгограде
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
5
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
Темы дня
Загрузка...
Реклама