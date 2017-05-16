Трое пострадавших при взрыве газа в доме в Волгограде находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние трех пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Всего пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, два человека погибли", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Бочаров уточнил, что о точном количестве пострадавших можно будет говорить только после завершения поисково-спасательных работ. "Сейчас в разрушенном здании и подвале ведутся поисковые работы. После этого мы полностью установим, сколько человек пострадали", - сказал он.

В администрации Волгоградской области уточнили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. "Врачи сейчас устанавливают точные диагнозы, также идет работа по установлению личностей госпитализированных. Детей среди тех, кого доставили в больницы нет", - добавили в пресс- службе.

Ранее 16 мая сообщалось о взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате которого обрушился один подъезд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что взрыв бытового газа мог произойти из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу.