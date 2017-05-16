Под завалами дома в Волгограде могут оставаться люди

Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы на УкраинеСпорт 16 мая, 16:27
Минобороны РФ выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCryАрмия и ОПК 16 мая, 16:26
Лавров доложил Путину о встрече с ТрампомПолитика 16 мая, 16:22
Участникам акции "Ночь в музее" в Москве предстоит открыть секретные местаКультура 16 мая, 16:22
К концу века снег на Гавайях исчезнетСоциальная ответственность 16 мая, 16:11
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнуждПолитика 16 мая, 16:10
Медведев утвердил новое положение о космонавтах РФКосмос 16 мая, 16:09
Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче ЧМ с американцамиСпорт 16 мая, 16:08
Юбилейный Каннский кинофестиваль пройдет при повышенных мерах безопасностиКультура 16 мая, 16:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спасатели не исключают, что под завалами жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв бытового газа и обрушился подъезд, могут быть пострадавшие.
Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.
"Мы не можем исключать нахождение людей под завалами", - сказал он.
По его словам, "всего на месте работают 420 человек, 27 единиц техники, открыта горячая линия".
По данным ГУ МЧС, 16 мая в Волгограде на Университетском проспекте, по предварительным данным, в результате проведения ремонтных работ, произошел взрыв газовоздушной смеси в третьем подъезде в четырехэтажном четырехподъездном газифицированном жилом доме без последующего горения. Произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи.