Под завалами дома в Волгограде могут оставаться люди

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спасатели не исключают, что под завалами жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв бытового газа и обрушился подъезд, могут быть пострадавшие.

Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

"Мы не можем исключать нахождение людей под завалами", - сказал он.

По его словам, "всего на месте работают 420 человек, 27 единиц техники, открыта горячая линия".

По данным ГУ МЧС, 16 мая в Волгограде на Университетском проспекте, по предварительным данным, в результате проведения ремонтных работ, произошел взрыв газовоздушной смеси в третьем подъезде в четырехэтажном четырехподъездном газифицированном жилом доме без последующего горения. Произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего подъезда, по предварительным данным, разрушены 12 квартир с четвертого по первый этажи.

По данным медицинских служб, в результате взрыва погибли два человека и восемь пострадали.