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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Волгограде возросло до 11 человек

Происшествия
16 мая, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Сообщается о десяти госпитализированных

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде и обрушении подъезда составляет 11 человек, 10 из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах города.

"По последним данным, в больницы доставлены десять человек, еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно. Погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми госпитализированных.

Взрыв газа произошел в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома на Университетском проспекте в Волгограде. В результате взрыва разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки.

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