Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде достигло трех человек, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

"Только что в ходе проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружен третий погибший", - сказал источник.

Таким образом, по данным на 16:30 мск, в результате взрыва и последовавшего обрушения подъезда жилого дома в Волгограде погибли три человека и 11 пострадали. "В больницы доставлены десять человек, еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили ТАСС в медицинских службах города.

Взрыв газа произошел в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома на Университетском проспекте в Волгограде. В результате взрыва разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки.