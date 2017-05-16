По факту взрыва газа в доме в Волгограде допрошены более 30 человек

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ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Три человека задержаны по факту взрыва газа в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщил журналистам глава следственного управления СК по Волгоградской области Михаил Музраев.
"Были допрошены работники. На данный момент задержаны предприниматель (владелец торгового павильона) и его отец, и задержан человек, который проводил работы", - сказал он.
По словам главы СУ СК, установлено, что работы проводились без согласования с администрацией района, службой Волгоградгаз и электросетями. "В ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении задержанных", - отметил Музраев.