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По факту взрыва газа в доме в Волгограде допрошены более 30 человек

Происшествия
16 мая, 18:58 UTC+3 ВОЛГОГРАД 16, мая. /ТАСС

Задержаны трое - владелец торгового павильона, отец и человек, который проводил работы

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ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Три человека задержаны по факту взрыва газа в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщил журналистам глава следственного управления СК по Волгоградской области Михаил Музраев.

"Были допрошены работники. На данный момент задержаны предприниматель (владелец торгового павильона) и его отец, и задержан человек, который проводил работы", - сказал он.

По словам главы СУ СК, установлено, что работы проводились без согласования с администрацией района, службой Волгоградгаз и электросетями. "В ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении задержанных", - отметил Музраев.

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