Семьи погибших при взрыве газа в Волгограде получат по миллиону рублей

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области выделят из регионального резервного фонда по 1 млн рублей для семей погибших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде, который произошел 16 мая. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Андрей Бочаров.

"Нами принято решение о выделении 23 тыс. рублей на погребение и оказание полностью помощи при решении этой задачи. У нас погибло четыре человека. Также принято решение, и сегодня решены вопросы по финансированию - по 1 млн рублей на семью погибших. Средства находятся в резервном фонде" - сказал он.

Бочаров добавил, что будет оказана дополнительная материальная поддержка жильцам, потерявшим свое имущество. По 50 тыс. рублей получат жильцы, потерявшие частично свое имущество, по 100 тыс. из бюджета региона получат семьи, потерявшие все свое имущество. Предусмотрены и дополнительные выплаты тем, кто получил травмы - по 200 тыс. смогут получить госпитализированные с травмами средней тяжести, 400 тыс. будет направлено пострадавшим с тяжелыми травмами.

Новое жилье

Бочаров также сообщил, что жильцы дома в котором взорвался газ, смогут реализовать свои жилищные сертификаты до 1 декабря 2017 года.

"Мы считаем, что до 1 декабря текущего года люди могут иметь возможность реализовать свой сертификат. 35 тыс. рублей за квадратный метр. Люди имеют возможность приобрести жилье в любом районе Волгограда и области. Кроме всего, мы со своей стороны берем на свое сопровождение все сделки по жилью, чтобы люди у нас не попали на мошенников", - заявил он.

Губернатор также отметил, что власть уже начала работу с застройщиками. "В субботу мы с ним встречаемся и начинаем работу предварительную уже по тем помещениям, которые они могут нам предоставить в рамках реализации жилищного сертификата", - сообщил Бочаров.

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде произошел 16 мая, обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир из 45. По данным местных властей, погибли четыре человека, 12 госпитализированы. Из дома были эвакуированы 40 человек.