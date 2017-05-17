Взрыв газа в Волгограде: четверо погибли, дом не подлежит восстановлению

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Жилой дом в Волгограде, в котором 16 мая произошел взрыв газа, не подлежит восстановлению и будет снесен. В результате взрыва, по последним данным, погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва, названы трое подозреваемых, меры пресечения для которых в четверг должен будет вынести Центральный районный суд города Волгограда. Газоснабжение на участке, где произошел взрыв, полностью восстановлено, но режим ЧС в регионе не снят.

Последствия взрыва и помощь пострадавшим

В результате взрыва без крыши над головой остались 97 жильцов 45 квартир. Часть из них, проживавших в первом и втором подъездах разрушенного взрывом дома, смогли вернуться в свои квартиры вместе со специалистами МЧС, МВД и СК РФ, чтобы забрать вещи первой необходимости, деньги и документы. Вход в третий и четвертый подъезды дома запрещен из-за угрозы обрушения. Решение о сносе этой части дома было уже принято.

Жители первого и второго подъездов дома в четверг смогут начать перевозить свои вещи либо к друзьям и знакомым, либо в заводские помещения, выделенные администрацией города для этих целей. "Для этих целей мы подготовим транспорт, который будет вывозить вещи, мы подготовим людей, которые будут помогать людям паковать вещи, выносить, заносить, разгружать", - пояснил губернатор региона Андрей Бочаров.

На данный момент в здании школы №106 и в одной из гостиниц города продолжают работу пункты временного размещения для пострадавших. В них организованы горячее питание, работают детские комнаты, социальные службы, оказывается медицинская и психологическая помощь пострадавшим. Региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" организован сбор денежных средств для пострадавших.

Власти региона уже оказывают пострадавшим материальную помощь. В течение дня 22 семьи смогли получить выплату в размере 50 тыс. рублей, 39 человек получили по 10 тыс. рублей. Кроме того, в четверг, по итогам заседания оперативного штаба, будет принято решение о дополнительных мерах поддержки пострадавшим и семьям погибших.

По итогам вечернего заседания оперативного штаба, на котором было принято решение о полном сносе дома, губернатор Волгоградской области также сообщил о том, что выдача жильцам разрушенного дома сертификатов на приобретение нового жилья начнет не позднее, чем через две недели.

"Для приобретения жилья будет выдаваться жилищный сертификат стоимостью не более 35 тыс. рублей за кв. метр. Прежде всего мы готовы оказывать помощь в приобретении жилья, работая со строительными компаниями, работая непосредственно с теми, кто реализует жилье. В настоящее время эта работа начата, у нас есть предложения, которые можем предложить людям, чтобы они их рассмотрели", - заявил он.

Причины трагедии и меры пресечения

Причиной ЧП, по словам руководителя областного следственного управления СК РФ Михаила Музраева, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу частным лицом, не имевшим разрешение на проведение подобных работ. Эпицентр взрыва находился в помещении магазина рядом с многоэтажным домом. Мужчина, производивший работы, после повреждения газопровода позвонил в "Волгоградгоргаз". Но специалисты газовой службы не смогли попасть в помещение, по одной из версий, из-за работников магазина, которые не впустили их.

"По предварительной версии, взрыв произошел именно в помещении магазина, где скопился газ. Что касается того, что не впустили газовиков, - как только работники магазина почувствовали запах газа, они закрыли магазин и ушли. Такого, чтобы не впускали газовиков, не было. А газовики, когда приехали, они не смогли открыть дверь", - внес поправки в первоначальную версию произошедшего Музраев.

По факту взрыва газа в жилом доме возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Эта статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемыми по делу проходят владелец торгового павильона, его отец и мужчина, производивший работы.