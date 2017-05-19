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CNN: сбившему пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения

Происшествия
19 мая, 9:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, мая. /ТАСС

По данным полиции, перед инцидентом 26-летний Ричард Рохас принимал наркотики

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© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Виновнику наезда на пешеходов на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, в результате которого один человек погиб и более 20 пострадали, предъявлены обвинения в убийстве и покушении на жизни людей. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на департамент полиции города.

По его данным, 26-летний житель нью-йоркского района Бронкс Ричард Рохас перед инцидентом принимал наркотики. Эти сведения подтвердила экспертиза. В ходе дачи показаний Рохас, как утверждает телеканал, сказал, что "Бог заставил его" совершить это преступление. Во время задержания он просил полицейских застрелить его.

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© EPA/GARY HE

Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке

По последней информации, в результате наезда 22 человека пострадали, 18-летняя женщина погибла на месте. CNN сообщает, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент напоминает ряд недавних терактов в Европе, однако власти мегаполиса и местное отделение ФБР не считают, что происшествие связано с терроризмом.

22 марта в Лондоне у стен британского парламента 52-летний Халид Масуд за рулем автомобиля сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту. Вооруженный ножом террорист после этого убил полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате его действий погибли пять человек и около 50 пострадали.

7 апреля угнанный грузовик совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

В ходе теракта в Ницце 14 июля 2016 года придерживавшийся радикальных исламистских взглядов Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся полюбоваться салютом с Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Пострадали 458 человек.

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