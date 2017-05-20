В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне

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В YouTube появилось видео нападения на россиянина в Канкуне. Ранее о драке между местными жителями и Алексеем Макеевым корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот.
Также пользователи выкладывают в соцсети видео госпитализации пострадавших во время конфликта.
При этом электронная версия газеты Excelsior сообщает, что в ходе конфликта один из местных жителей получил ножевое ранение и находится в тяжелом состоянии. Издание отмечает при этом неподобающее поведение россиянина, которое и вызвало недовольство мексиканцев. Он без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет.