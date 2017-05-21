МВД проводит спецрасследование с привлечением ФСБ по каждому случаю вирусных атак

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МВД России по каждому случаю вирусных атак проводит специальное расследование с привлечением при необходимости ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на соответствующий запрос.
"Следует отметить, что Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД России фиксирует попытки атак. По каждому случаю проводится специальное расследование с привлечением при необходимости специалистов ФСБ России", - сказали в пресс-центре.
12 мая была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры МВД, находящиеся под управлением операционной системы Windows. В министерстве отметили, что благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка 1 тысячи зараженных компьютеров. Вместе с тем серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус". Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена.