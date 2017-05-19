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МЧС России опровергло информацию о вирусной атаке на свои серверы

Происшествия
19 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что атаки были зафиксированы неделю назад, но и тогда не пострадал ни один компьютер, не был заражен ни один сервер, включая базы данных

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Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МЧС России опровергло информацию о вирусной атаке глобального компьютерного вируса WannaCry на свои серверы.

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"Никакой вирусной атаки не было, все серверы и компьютерные системы как работали, так и работают в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Вероятно, СМИ что-то перепутали. Несколько попыток вирусных атак на компьютеры министерства были зафиксированы неделю назад, 12 мая, но все они были успешно отражены. Других попыток не было зафиксировано", - подчеркнули в МЧС. Представитель ведомства уточнил, что и неделю назад не пострадал ни один компьютер, не был заражен ни один сервер, включая базы данных.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

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